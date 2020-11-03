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Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş!

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Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş!
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş!

Türkiye'de Polisin 16 ilde gerçekleştirdiği ve 69 kişinin gözaltına alındığı swinger (eş değiştirme) operasyonuyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kendini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş'nin partilere eşi yerine eskort kızlarla katıldığı iddia edildi

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.

6 Ekim günü Adana merkezli toplam 16 ilde 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı

Polis tarafından evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 41 kişiden 4'ü tutuklandı.

Eşi yerine eskort getirmiş

Bu arada şüphelilerden kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı M.S.Ş'nin partilerde yanında getirdiği ve "eşim" diyerek tanıttığı kadınların para karşılığında tuttuğu eskort kızlar olduğu ortaya çıktı.

Swinger partisinde eşleştiği kişilerin eşleriyle birlikte olan M.S.Ş'nin yalanını yine partiye eşiyle katılan Y.K. gün yüzüne çıkarttı.

M.S.Ş'nin kendisini diş hekimi olarak tanıtıp cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek kadınlarla birlikte olduğu da belirlendi. Yalanın ortaya çıkması üzerine M.S.Ş'nin "Onlara iyi yaptım" dediği de öğrenildi. (DHA)

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