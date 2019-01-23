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Kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti (VİDEO)

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Hollanda’da 30 yaşındaki bir adam, kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polisin biber gazı ve coplu müdahalesine rağmen etkisiz hale getirilemeyen adam araçlara da zarar verdi.
Kendisini gözaltına almak isteyen polisleri hastanelik etti (VİDEO)

Waalwijk kasabasında yaşanan olay amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde ikisi stajyer, 3 polisin etrafa rahatsızlık veren adamı gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Polisleri tek tek darp eden adama polisler de biber gazı sıkıyor. Buna iyice öfkelenen adam, saldırılarını sürdürüyor. Polisler zaman zaman copla müdahale ettikleri adamı bir türlü gözaltına alamıyor. Polonyalı olduğu belirtilen adam, yoldan geçen araçlara da zarar veriyor. Görüntüler burada kesiliyor.

Polis yetkilileri uyuşturucunun etkisinde kaldığından şüphelendikleri saldırganın gözaltına alındığını; 3 polis memurunun da hafif yaralı olarak tedavi edildiğini duyurdu.

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