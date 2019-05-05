Jane Park, ilişkilerde mutsuz olduğunu ve kendisini mutlu edecek kişiye 60 bin pound (423 bin lira) ödeme yapacağını duyurdu. İngiltere'nin genç milyoneri Jane Park, 17 yaşındayken piyangodan bir milyon pound kazanmış ve televizyon yıldızı Sam Callahan ile ilişki yaşamıştı. İlişki Sam'in kendisini aldatmasından sonra bitmişti. Bu tür ilişkiler istemediğini belirken Jane, 423 bin lirayı vermek için tek bir şart koydu...