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Kendisiyle sevgili olmasını istediği kadını sürekli rahatsız eden sanık 5 ay hapse mahkum oldu

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Kendisiyle sevgili olmasını istediği kadını sürekli rahatsız eden sanık 5 ay hapse mahkum oldu
Kendisiyle sevgili olmasını istediği kadını sürekli rahatsız eden sanık 5 ay hapse mahkum oldu

Yakını olan bir kadının ısrarla kendisi ile sevgili olmasını isteyen, çalıştığı iş yerine giderek mülke tecavüz suçu yanında 200 metre yaklaşma yasağı olmasına rağmen uymayarak sürekli ihlal eden R. S ( E-30 ) 5 ay hapse mahkûm oldu.

Kendisiyle sevgili olmasını sağlamak maksadıyla uzun süreden beri rahatsız ettiği yakını olan kadının şikâyeti doğrultusunda tutuklanan, daha sonra serbest bırakılmasına rağmen aynı suçları işlemeye devam eden R.S aleyhine Aile yasasına aykırı suç, mülke tecavüz, rahatsızlık, mahkeme emrine itaatsizlik dâhil toplam 6 dosya tanzim edilmişti.

29.5.2019 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevinde bulunan sanık bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzurundaydı. Aleyhinde tanzim edilen 6 dosyanın tümündeki suçlamaları kabul ettiğini beyan eden sanık ile ilgili kararı yargıç Hazan Aksun verdi.

Tüm davalardan 5 ay hapis cezası
Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun gerek iddia makamı gerekse savunma avukatının yapmış oldukları beyanları tezekkür ettikten sonra sanığa aleyhine getirilen 6 davadan toplam 5 ay hapis cezası verdi. (MHA)

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