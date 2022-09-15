Ataoğlu, Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen Demokrat Parti Dayanışma Yemeği’nde önemli mesajlar verdi

“Kenetlenerek, omuz omuza, cesurca, yılmadan yolumuza devam edeceğiz”

Demokrat Parti (DP), Lefkoşa ve Girne’de Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği’nde buluştu. Lefkoşa’da, Lefkoşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik Lefkoşa Altunçay Restaurant’ta, Girne’de, Girne İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik ise Girne Oscar Otel’de gerçekleşti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla organize edilen etkinliklerde, Demokrat Parti Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı, Lefkoşa, Girne, Lefke, Güzelyurt İlçe Başkanları, çevre örgüt başkanları yer aldı.

Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi noktasında önemli mesajlar veren DP Genel Başkanı Ataoğlu, “Hedeflerimizi gerçekleştirecek, güçlenerek daha da büyüyen diri bir Demokrat Parti var. Önümüzdeki dönem daha da genişleyen ve güçlenen bir Demokrat Parti’yi hep beraber göreceğiz. Biz partimizi birlik beraberlik içerisinde koruyacağız ve genişleteceğiz” dedi.

“DP UMUDUN TA KENDİSİDİR”

Her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya gereksinim duyulan bu dönemde herkesi gerekli hassasiyeti göstermeye çağırdan Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; Dayanışma umudun ta kendisidir. Hepimizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı dayanışmanın sorumluluğu bu salonda yaşanıyor. Tek yapmamız gereken sımsıkı kenetlenmek, omuz omuza, cesurca, yılmadan yolumuza devam etmek. Çok daha güzel bir memleketi sizlerle birlikte kuracağız."

“BAŞKAN ATAOĞLU”

Geceye katılan konukların “Başkan Ataoğlu” sloganlarıyla konuşmasını tamamlayan Ataoğlu, geceyi organize eden ve katılım gösteren partililere ayrı ayrı teşekkür etti. Salonda bulunan partilerle tek tek ilgilenen Ataoğlu, gece sonunda tüm masaları gezerek katılım gösteren konuklarla görüş alışverişinde bulundu.