  • BIST 103.453
  • Altın 224,768
  • Dolar 5,4330
  • Euro 6,1493
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı

» »
Dünyanın ilk kenevir ETF'si yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı. Fon, Kanada'nın en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu.
Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı

Otomotiv sektöründen doğal inşaat malzemelerine, kozmetikten enerji ve gıdaya kadar birçok alanda kullanılan kenevir, finans piyasalarında önemli yatırım araçlarından biri haline geldi.

Dünyanın ilk kenevir ETF'si (borsa yatırım fonu) yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı.

Veri şirketi ETFGI'ya göre Horizons Marijuana Yaşam Bilimleri Endeksi Fonu'nun büyüklüğü bu yıl 1.3 milyar dolara ulaştı. Kanada'nın en büyük 18'inci fonu haline gelen kenevir ETF'si ayrıca ülkenin en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu.

Dünya gazetesinin haberine göre analistler, fonda her 100 dolarlık yatırım için 75 cent işlem ücreti ödenmesine rağmen yüksek talebin, tematik ETF'lere artan ilginin bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada'da hükümet krizinde bir istifa daha05 Mart 2019 Salı 18:28
  • Trump'a bir darbe de Senato'dan gelebilir05 Mart 2019 Salı 17:47
  • ABD ordusunun Twitter'da 'Türkiye ilgisi'05 Mart 2019 Salı 15:05
  • Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor05 Mart 2019 Salı 14:27
  • 320 kilo ağırlığında dev bir timsah bulundu05 Mart 2019 Salı 14:13
  • ABD'nin yeni 'gizli silahı' açığa çıktı04 Mart 2019 Pazartesi 19:55
  • Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi04 Mart 2019 Pazartesi 19:10
  • Hindistan-Pakistan krizi hakkında şaka yapan ABD'li komedyen özür diledi (video)04 Mart 2019 Pazartesi 17:15
  • ABD’yi vuran hortumda 22 kişi hayatını kaybetti04 Mart 2019 Pazartesi 09:07
  • Pentagon, zırhlı araçlar için lazer silahı geliştirecek03 Mart 2019 Pazar 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti