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Kenevir kullanımının da sigara kadar zararlı olduğu açıklandı

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Yapılan bir araştırma, kullanımı giderek artan kenevirin, en az sigara kadar zararlı olduğunu ve kalp krizi riskini artırabileceğini ortaya koydu.
Kenevir kullanımının da sigara kadar zararlı olduğu açıklandı

Kanadalı bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, dünyanın birçok yerine yasa dışı olarak kabul edilen kenevirin, sigara gibi kan basıncını ve kalp atış hızını arttırdığı bulundu.

Sonuçlara göre, kenevir, doktorlar tarafından “yeni tütün” olarak adlandırılırken çalışma için uzmanlar, 21 sağlıklı gönüllüye ilacı içeren bir e-sigara verdi.

Taramalarda, tek bir nefesin bile, sinir sisteminin kan basıncı ve nabızdan sorumlu kısmını değiştirmek için yeterli olduğu kaydedildi.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar bu değişikliklerin daha az sağlıklı hastalarda kalp krizi riskini artırmak için yeterli olabileceği konusunda uyardılar.

“BİRÇOK KİŞİNİN ZARARLARINDAN HABERİ YOK”

ABD eyaleti New Jersey’den araştırmaya katılan kardiyolog Dr. Abbas Alshami, “Tütün endüstrisi yeni başladığında, sigara içmenin verdiği zararı bilmiyorduk.”

“Sağlıkla ilgili olumsuz sonuçlarını görmeye başlamamız ve bunu sınırlamak için harekete geçmemiz ancak yaygınlaştıktan sonra oldu. Ne yazık ki, milyonlarca insan önlenebilir ölümlerden dolayı hayatını kaybetti.”

“Şu anda kenevir konusunda aynı şeyi yaşadığımızı hissediyorum. Gördüklerimiz bizi endişelendiriyor ve çok daha sert kısıtlamaların yeniden getirildiğini görmek istiyoruz. ABD’deki birçok insanın kenevirin zararlı olduğu hakkında hiçbir fikri yok, ama açıkçası öyle” dedi.

Başka bir çalışmada da, ABD’li araştırmacılar yaklaşık 35 milyon hastane kaydını inceledi.

Buna göre, kenevir kullanıcılarının akut koroner sendrom geliştirme olasılığının, tiryakilik derecesinde sigara içenlerle aynı olduğunu buldu.

Kenevir, 19 ABD eyaletinde yasal, ancak İngiltere’de eğlence amaçlı olarak kullanımı yasa dışı olmaya devam ediyor.

 

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