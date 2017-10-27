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Kennedy suikastı: Trump bazı belgelerin yayımlanmasını durdurdu

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Kennedy suikastı: Trump bazı belgelerin yayımlanmasını durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy suikastı ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını "ulusal güvenlik" gerekçesiyle durdurdu.

Trump, suikast ile ilgili yaklaşık 2 bin 800 dokümanın ise yayımlanması kararını verdi.

Beyaz Saray yetkilileri yayımlanmasına izin verilen dosyaların içeriğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Başkan Kennedy suikastı üzerinde öldürüldüğü 22 Kasım 1963 tarihinden bu yana komplo teorileri dolaşıyor.

Devletin suikastle ilgili bazı bilgilerin açığa çıkmasını istemediği yönünde iddialar bulunuyordu.

CIA, FBI ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere bazı devlet kurumlarının, soruşturma ile ilgili bazı dokümanların yayımlanmasını engellemek için son dakikaya kadar lobi yürüttüğü haberleri yapıldı.

Trump, konu ile ilgili yayımladığı bildiride, "Bugün perdenin artık kaldırılması emrini veriyorum." ifadesini kullansa da bazı dokümanların 6 aylık bir incelemeye daha alındığı belirtildi.

Donald Trump, bu inceleme için ise, "Ulusal güvenliğimize geri dönülmez zararlar verebilecek bir durum nedeniyle bunu kabul etmek zorunda kaldım" dedi.

Bu dokümanlar üzerinde gizliliğin 6 aylık inceleme sonunda dahi kaldırılmayabileceği bildiriliyor.

Ne olmuştu?

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Üstü açık bir arabada yolculuk ediyordu. Başkan'ın önünde oturan Teksas Valisi John Connally saldırıdan yaralı kurtuldu.

Aynı saat içinde suikastın gerçekleştiği Dallas'ta, polis memuru JD Tippit de öldürüldü. Hemen ardından da şüpheli Lee Harvey Oswald tutuklandı.

12 saat içinde Oswald, Kennedy ve Tippit'i öldürmekle suçlandı.

24 Kasım'da Oswald, Dallas karakolunun alt katından çıkarıldığı sırada bir gece kulubü sahibi olan Jack Ruby tarafından silahla vurularak öldürüldü. Bu anlarda canlı yayın kameraları da oradaydı ve yayındalardı.

Ruby, Oswald'ı öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırıldı. Kararı temyize götüren Rub, yeniden yargılanma hakkını kazanamadan 1967 yılında kanserden öldü.

Resmi açıklama neydi?

Kennedy'nin öldürülmesinden bir hafta sonra, yemin ederek başkanlığı devralan Lyndon B. Johnson, davayı soruşturmak için bir komisyon oluşturdu.

Eylül 1964'te yayınlanan Warren Komisyonu raporuna göre;

  • Teksas Okul Kitaplığı deposunun güney doğu köşesinden, altıncı katın penceresinden ateş edildi.
  • Ateş eden Lee Harvey Oswald'dı.
  • Oswald veya Ruby'nin, iç ya da dış herhangi bir komployla ilgileri olduğuna dair bir delil yoktu.

Sonrasında başka soruşturmalar da yapıldı:

  • 1968 yılında, dört doktordan oluşan bir komisyon, Warren Komisyonu raporunun tıbbi sonuçlarına destek verdi.
  • 1975 yılında Rockefeller Komisyonu, CIA'in suikaste karıştığına dair "güvenilir bir kanıt" bulamadığını açıkladı.
  • 1979 yılında ABD Temsilciler Meclisi Suikastler Komitesi, Warren Komisyonu raporuna büyük ölçüde destek verildiğini ancak "büyük bir olasılıkla Kennedy'ye bir değil iki tetikçinin ateş açtığı" sonucuna varıldığını açıkladı.

1992 yılında, ABD Kongresi'nde suikastle ilgili beş milyon sayfadan oluşan tüm kayıtların, Ulusal Arşiv'e gönderilmesine karar veren yasa kabul edildi.

Arşivlenen bu kayıtların yüzde 88'lik bölümü hiçbir gizlilik içermiyor. Yine halka açık olan yüzde 11'lik bir bölümden ise "hassas bölümler" çıkarılmış. Kalan yüzde 1'lik bölüm ise bütünüyle gizliydi.

ABD'de 1992'de geçen bir yasaya göre, arşivler üzerindeki gizliliğin 25 yıl sonra kaldırılması zorunluydu. Bunun tek istisnası ise mevcut Başkan'ın bu duruma karşı çıkmasıydı.

 

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