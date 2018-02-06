Kennedy T. Dede'yi 1,000 TL için öldürmüşler...

Kennedy T Dede cinayeti zanlısı Nidai Şanlı 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde mahkemeye çıkarıldı.
Kennedy T Dede cinayeti zanlısı Nidai Şanlı 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde mahkemeye çıkarıldı.
Polis Kennedy'nin bin TL'lik tahsilat nedeni ile kaçırılıp dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.
Mahkeme soruşturma amacı ile cinayet zanlısı Şanlı'nın 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
(KIBRIS POSTASI – Nadire Bahadi)
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