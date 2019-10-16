Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu, güvenlik kamerası kurulumuyla ilgili gerekli başvurunun 23 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu

Kurul’dan yapılan yazılı açıklamada, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açık alan, cadde ve sokakları görüntüleyen bilişim sistemlerini kuran kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerin; yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde, kurula, mevcut bilişim sistemlerinin yer, sayı ve niteliklerini yazılı olarak bildirmek zorunda oldukları kaydedildi.
Açıklamada, buna mukabil, 23 Ekim tarihine kadar Başbakanlık Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi web sitesinden ilgili formun doldurulup Polis Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği belirtildi.
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