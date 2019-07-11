"Kent Güvenlik Sistemleri" kurulumuna başlandı.

TC İçişleri Bakanlığı ile KKTC İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol kapsamında projesi Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS) kurulum çalışmaları başlandı.

Proje kapmasında ilk etapta Lefkoşa ve Girne İlçesine kurulumlar başlamış olup; 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumu yapılacak.

KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra sistem devreye alınması planlanıyor

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada çalışmaların olduğu noktalarda, araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.