"Kent Güvenlik Sistemleri" kurulumuna başlandı.

Proje kapmasında ilk etapta Lefkoşa ve Girne İlçesine kurulumlar başlamış olup; 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumu yapılacak.
KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri tamamlandıktan sonra sistem devreye alınması planlanıyor
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada çalışmaların olduğu noktalarda, araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.
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