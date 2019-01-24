Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası kapsamında hazırlanan tüzükler yürülrüğe girdi

Bu Yasa doğrultusunda oluşturulan Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu da tüzüklerin geçmesiyle birlikte faaliyetlerine başladı. Kurul Başkanı Erkan Tekeli ve Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi üye Erdal Şanlıdağ; Yasa’nın içeriği ve Kurul’a verdiği görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde Kurul üyelerine bilgi verdi.

Kurul Başkanı Erkan Tekeli ve üye Erdal Şanlıdağ, kamuya açık alanlara sabit kamera kurulumu gerçekleştiren şirket yetkilileri ve paydaşlarla, Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirerek, Yasa’nın gerektirdikleri, kamuya açık alanlara kurulacak sabit kameraların nasıl izinlendirileceği ve işleyişin nasıl olacağı ile ilgili bilgi aktardı.