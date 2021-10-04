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Kenya'da 200 bin kişi günde bir öğün yemek tüketebiliyor

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da devam eden kuraklık nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği bildirildi.
Kenya'da 200 bin kişi günde bir öğün yemek tüketebiliyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da devam eden kuraklık nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği bildirildi.

Kenya Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde yüz binlerce insanın gıda ve su bulmakta zorluk çektiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 200 bin Kenyalı'nın günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği, yetersiz beslenme nedeniyle 9 bin kişinin de acil tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kuraklık nedeniyle hayvanların da zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, bu durumun da hayvancılıkla geçinen Kenyalıları olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Açıklamada, aralık ayına kadar kurak mevsimin devam edeceği, özellikle Mombasa, Tana River, Kilifi, Lamu, Kwale, Mandera, Marsabit, Wajir, Garissa ve Isiolo bölgelerinin kuru ve sıcak hava koşullarından etkileneceği kaydedildi.

20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edildi

Kenya'nın kuzey ve doğu bölgelerinde görülen kuraklık nedeniyle 20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edildi.

2,1 milyon kişinin açlıkla yüz yüze olduğu ülkede, 500 binden fazla çocuk kötü beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor.

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla boğuşan Kenya'da, yağmur dönemlerindeki yetersiz yağış nedeniyle gıda krizinin büyümesinden korkuluyor.

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