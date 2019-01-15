  • BIST 93.173
  • Altın 225,636
  • Dolar 5,4433
  • Euro 6,2022
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Kenya'da bir otele saldırı: El Şebab üstlendi (video)

» »
Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre, saldırıyı radikal İslamcı El Şebab örgütü üstlendi.
Kenya'da bir otele saldırı: El Şebab üstlendi (video)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre, saldırıyı radikal İslamcı El Şebab örgütü üstlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otelde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye sevk edilen asker ve polis tarafından otelin tahliye işleminin devam ettiği belirtiliyor.

Saldırı sırasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan, otelin içerisinde çok sayıda rehine olduğu belirtiliyor.

SALDIRIYI EŞ ŞEBAB ÜSTLENDİ

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki saldırıdan sorumlu olduklarını iddia ettiği aktarıldı.

El Şebab örgütünün askeri operasyon sözcüsü Abdias Abu Musab yaptığı açıklamada, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon devam ediyor. Daha sonra detayları vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Terör saldırısından şüphelendiklerini belirten Nairobi polisi, operasyonun sürdüğünü ve halen otelin içerisinde silahlı saldırganlar olabileceğini belirtti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika’da “Apartheid” hortladı02 Ocak 2019 Çarşamba 11:21
  • Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü02 Ocak 2019 Çarşamba 10:50
  • Mısır'da bombalı saldırı!28 Aralık 2018 Cuma 20:10
  • Sudan'da ekmek protestoları: 19 ölü 406 yaralı28 Aralık 2018 Cuma 10:12
  • Tunus’ta gazeteci kendini yaktı: Halk sokakta, direnişte26 Aralık 2018 Çarşamba 20:23
  • MHP'den Afrika açılımı: Etiyopyalı öğretmenden MHP'ye üyelik başvurusu26 Aralık 2018 Çarşamba 15:02
  • Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı25 Aralık 2018 Salı 20:28
  • 11 yaşındaki kızın ameliyat edilemeyen tümörü kayboldu18 Aralık 2018 Salı 13:28
  • Gana'da Irkçılıkla suçlanan Gandhi'nin heykeli kaldırıldı14 Aralık 2018 Cuma 11:16
  • 'İnsan eti yemekten bıktım" diyerek polise teslim oldu13 Aralık 2018 Perşembe 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti