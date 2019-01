Kenya'da bir otele saldırı: El Şebab üstlendi (video)

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre, saldırıyı radikal İslamcı El Şebab örgütü üstlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otelde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye sevk edilen asker ve polis tarafından otelin tahliye işleminin devam ettiği belirtiliyor.

Saldırı sırasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan, otelin içerisinde çok sayıda rehine olduğu belirtiliyor.

SALDIRIYI EŞ ŞEBAB ÜSTLENDİ

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki saldırıdan sorumlu olduklarını iddia ettiği aktarıldı.

El Şebab örgütünün askeri operasyon sözcüsü Abdias Abu Musab yaptığı açıklamada, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon devam ediyor. Daha sonra detayları vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Terör saldırısından şüphelendiklerini belirten Nairobi polisi, operasyonun sürdüğünü ve halen otelin içerisinde silahlı saldırganlar olabileceğini belirtti.

Explosion around or near #dusitd2 pic.twitter.com/Lc21Tl7yxz