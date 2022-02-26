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Kenya’da Denendi: Güneş Panelleriyle Hem Enerji Hem De Gıda Üretimi

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Araştırmacılar, güneş ışınlarının hem enerji elde etmek hem de tarımsal faaliyetlerde aynı anda kullanılabilmesi için yeni bir yol keşfettiler. Kenya, şimdi bu teknik ile enerji üretmeye hazırlanıyor.
Kenya’da Denendi: Güneş Panelleriyle Hem Enerji Hem De Gıda Üretimi

Güneş enerjisi, tüm dünyada çok sık olmasa da yaygın olarak kullanılan bir teknoloji. İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi ve Kenya’daki Latia Agripreneurship Enstitüsü’nden araştırmacılar da güneş enerjisi teknolojisini kullanmanın yeni bir yolunu keşfettiler.

HEM GIDA HEM ENERJİ

İsmi agrivoltaik olan teknik, güneşten gelen enerjiyi iki kere kullanmaya imkan veriyor. İlk özelliği, çoğu panelin yaptığı gibi güneş ışınlarını yakalaması. Diğer özelliği ise, panellerin altına ekinler için toprağın nemini koruyan, ısı stresini azaltan ve büyümelerine yardımcı olan bir gölge sağlaması. Bu sistemde, güneş ışığı panelleri, normalde olduğundan çok daha yükseğe kuruluyor ve hem güneş enerjisi üretmesi hem de tarım bitkilerini büyütmesi sağlanıyor. Panellerin altında ekinler olduğu için, tarımsal makinelerin de geçebileceği kadar yüksekte kurulması gerekiyor.

 

Bu şekilde, agrivoltaik sistemi, sadece güneş enerjisi üretmek dışında, aynı zamanda gıda da yetiştiriyor. Guardian’ın haberine göre, bu teknikle panellerin altında yetiştirilen lahanaların, normal koşullar altında yetiştirilenlerden üçte bir daha büyük ve daha sağlıklı olduğu bildirildi.

AİLELER İÇİN DAHA EKONOMİK

Kullanıcıların sınırlı arazi kaynaklarının zorluklarına rağmen kendi yiyeceklerini kolayca yetiştirmelerine olanak tanıyan bu sistem için Latia Agripreneurship Enstitüsü Eğitim Başkanı Anne Macharia, “Buradaki kadınlar, sadece 100 Kenya şilini (0,87 ABD Doları) değerinde sebze satın almak için pazara bir araç ücreti karşılığında 300 Kenya şilini (2,62 ABD Doları) harcayabilir. Mahsulleri eve yakın yetiştirmek birçok aile üzerindeki bu yükü hafifletecektir.” dedi.

“Güneşten İki Kere Enerji Al” projesinin test çalışması, Kenya’nın başkenti Nairobi’ye 90 dakikalık mesafesindeki Kajiado’da uygulandı. Başarılı geçen çalışmanın ardından, bu hafta tam ölçekli bir proje başlatılacak.

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