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Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında

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Kenya'da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimler için halk sandık başına gitti.
Kenya'da milyonlarca seçmen genel seçimler için sandık başında

Kenya'da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimde yaklaşık 22 milyon seçmen ülke çapında kurulan 46 bin sandıkta oy kullanıyor.

Seçmenler, oylarıyla yeni devlet başkanını, 337 milletvekilini, 67 senatörü ve 47 valiyi belirleyecek.

4 adayın yarıştığı başkanlık yarışında iki ismin öne çıktığı Kenya'da ipi 55 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ya da 5. kez başkanlık için yarışan 77 yaşındaki Raila Odinga'nın göğüslemesi bekleniyor.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Ülkenin yeni başkanı ve meclis üyeleri, 5 yıl boyunca görev başında kalacak.

Seçimleri yaklaşık 18 bin yerel ve uluslararası gözlemci takip ediyor.

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