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Kenya'da saldırı: 4'ü çocuk 8 kişi öldü

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Kenya'da saldırı: 4'ü çocuk 8 kişi öldü
Kenya'nın kıyı eyaleti Lamu'nun Kiunga kentinde, yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının bir aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lamu'daki üst düzey polis yetkilisi Noah Mviwanda, Kiunga kentinde yol kenarına döşenmiş el yapımı patlayıcının, içinde polis ve çocukların olduğu bir kamyonun geçişi sırasında infilak ettiğini açıkladı.

Mviwanda, patlamada, otobüsteki 4 çocuk ile 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Saldırıya henüz üstlenen olmazken, saldırıyı ülkede şiddet eylemlerinde bulunan Eş-Şebab örgütünün düzenlemiş olabileceği belirtiliyor.

 

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