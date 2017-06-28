Kenya'da saldırı: 4'ü çocuk 8 kişi öldü

Lamu'daki üst düzey polis yetkilisi Noah Mviwanda, Kiunga kentinde yol kenarına döşenmiş el yapımı patlayıcının, içinde polis ve çocukların olduğu bir kamyonun geçişi sırasında infilak ettiğini açıkladı.
Mviwanda, patlamada, otobüsteki 4 çocuk ile 4 polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Saldırıya henüz üstlenen olmazken, saldırıyı ülkede şiddet eylemlerinde bulunan Eş-Şebab örgütünün düzenlemiş olabileceği belirtiliyor.
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