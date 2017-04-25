Kenya'da trafik kazasında 27 kişi öldü

Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, ülkenin en büyük iki şehri arasındaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüsle kamyonun çarpışmasıyla 27 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kenya'da trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişi yaşamını yitiriyor.
Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, ülkenin en büyük iki şehri arasındaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüsle kamyonun çarpışmasıyla 27 kişinin öldüğünü açıkladı.
Kenya'da trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişi yaşamını yitiriyor.
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