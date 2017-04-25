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Kenya'da trafik kazasında 27 kişi öldü

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Kenya'da trafik kazasında 27 kişi öldü
Kenya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, ülkenin en büyük iki şehri arasındaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüsle kamyonun çarpışmasıyla 27 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kenya'da trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişi yaşamını yitiriyor.

 

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