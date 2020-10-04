Kenzo markasının kurucusu Kenzo Takada, 81 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Japon modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle Paris'te yaşamını yitirdi.
81 yaşındaki modacı, Kenzo markasının kurucusu olarak biliniyordu.
Kenzo sözcüsü yaptığı açıklamada, Japon asıllı modacının yaşamı boyunca yaklaşık 8 bin farklı tasarıma imza attığını belirtti.
1939 yılında Japonya'nın Osaka kentinde doğan Kenzo Takada, 1965 yılında bir tekneyle Fransa'ya geldi ve yaşamının büyük bir bölümünü Paris'te geçirdi.
1970'ler kurduğu Kenzo markasını 1993 yılında Moët Hennessy Louis Vuitton'a (LMVH) sattı. 1999 yılında da emekliye ayrıldı.
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