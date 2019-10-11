Çocuklarda kepçe kulak görünümü özellikle okul çağındakilerde ciddi travmalara sebep olan bir durumdur. Çocukların derslerdeki başarıları azalırken, sosyal iletişimlerinde de ciddi zararlar ortaya çıkıyor. Ebeveynlerin duruma gerçekçi yaklaşım göstermeleri ve vakit kaybetmeden harekete geçmeleri gerekmektedir. Kepçe kulak ameliyatı sorunun çözümü için en önemli adımdır ve çok büyük avantajları bulunmaktadır. Peki, kepçe kulak ameliyatı nedir? Kepçe kulak ameliyatı iyileşme süreci nasıl olur?

Kepçe kulak, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde özgüven eksikliğinin kaynağıdır. Kulak yapısındaki doğumda mevcut olan veya gelişme ile belirgin hale gelen bu kusur düzeltilebilir. Peki, kulakların hem işlevsel hem de estetik görünümünü iyileştirmek için yapılan ve otoplasti olarak bilinen kepçe kulak ameliyatı nedir? Kepçe kulak ameliyatı iyileşme süreci nasıl olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KEPÇE KULAK NE DEMEK?

Kepçe kulak; baş ile kulağın yaptığı açının normalden daha geniş olması halidir. Bu kişilere karşıdan bakıldığında kulak kepçesi daha belirgin olarak görülür ve genellikle kulak kepçesinin “Y” şeklindeki doğal kıvrımları normalden daha az belirgindir.

KEPÇE KULAK AMELİYATI NEDİR?

Kulakların şeklini, pozisyonunu veya boyutunu değiştirmek için uygulanan bir kulak şekillendirme operasyonudur. Tıp dilinde ‘otoplasti’ olarak adlandırılır. Kulaklar tam boyutlarına ulaştıktan sonra herhangi bir yaşta yapılabilir (genellikle 5 yaşından sonra). Bazı durumlarda, ameliyat 3 yaşına kadar erken yapılır.

Kepçe kulak ameliyatları kulak arkasından yapılır. Bu sayede dikiş izlerinin kulak arkasında gizlenmesi sağlanır. Kulak arkasından açılan ufak kesiler ile kıkırdak doku zayıflatılır ve kalıcı sütunlar ile kulak yeniden şekillendirilir. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat sürer. Çocuklarda her zaman genel anestezi, yetişkinlerde ise lokal ya da genel anestezi uygulanarak ameliyat gerçekleştirilir. Kepçe kulak ameliyatından 4-5 saat sonra hastalar güvenli bir şekilde evlerine gönderilir.

KEPÇE KULAK AMELİYATINDAN SONRA İYİLEŞME SÜRECİ

Kepçe kulak ameliyatından sonra kulak dokusunun korunması ve iyileşmenin kolaylaştırılması için kulaklar sarılır. Genellikle bu sargılar 2-4 gün boyunca kulakta tutulur. Daha sonra çıkarılır. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmadıysa, dikişler genellikle bir hafta içinde alınır. Sargıların çıkarılmasından sonra, 6-8 hafta boyunca özellikle gece yatarken kulakları örten bir bant kullanılması önerilir.

Ameliyattan sonra birkaç hafta boyunca kulağın öne arkaya ya da yukarı aşağı hareket etmesine neden olacak hareketler yapılamaması gerekir. Kafadan geçirilen ve kulağa temas etme ihtimali olan dar giysiler giyilmemelidir. Ameliyattan 5-6 gün sonra rahatlıkla banyo yapılabilir. Ancak, kulak arkası iyice kurulanıp kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır. Ameliyatın ardından verilen iltihap önleyici ilaçların da düzenli olarak kullanılması çok önemlidir. Ameliyatın ardından 2 – 3 gün istirahat gerekebilir. Ayrıca bir ay boyunca gözlük, küpe vs. kullanılmamalıdır.