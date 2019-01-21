Kerç Boğazı'nda alev alan gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kerç Boğazı'nda yaşanan gemi yangınıyla ilgili konuşan Çelik, "Konuyu yakinen takip ediyoruz. Sahiplerinin Türk olma ihtimali var" dedi.

'KIRIM'DAKİ GEMİ KAZASINI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ'

Kelç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Gemilerin sahiplerinin türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim.