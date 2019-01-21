  • BIST 97.955
  • Altın 218,315
  • Dolar 5,3310
  • Euro 6,0607
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı: 10 kişi hayatını kaybetti (video)

» »
Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden geçen iki geminin alev aldığı belirtildi. Gemilerin mürettebatı arasında Türklerin de olduğu belirtiliyor.
Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı: 10 kişi hayatını kaybetti (video)

Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden geçen iki geminin alev aldığı belirtildi. Gemilerin mürettebatı arasında Türklerin de olduğu belirtiliyor. Meydana gelen kazada, 2 gemide bulunan mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı Kırım açıklarında iki geminin alev aldığını açıkladı.

Bakanlık, birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunu açıkladığı gemilerde 16 Türk vatandaşının yanısıra Hindistan vatandaşlarının olduğu ve yangınla birlikte mürettabatın denize atladığını da ifade etti.

Sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerlerdeki yangının nedeninin, ön bilgilere göre birinden diğerine yakıt transferi olduğu belirtildi.

Yangın sonucunda, 2 gemide bulunan mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

14 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında ise, yangın sonucu denize atlamak zorunda kalan gemi mürettebatından şimdiye kadar 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

'TÜRK DİPLOMATLAR BİLGİLERİ NETLEŞTİRİYOR'

Öte yandan, Türkiye'nin Novorossiysk Konsolosluğu'nun Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaralanan Türklerle ilgili bilgileri netleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Türk konsolosluğundan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Konsolosluğu, yaralanan Türkiye vatandaşları hakkındaki bilgileri netleştiriyor" diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzinsiz beslenen timsah, havuza düşen kişiyi parçalayarak öldürdü17 Ocak 2019 Perşembe 17:46
  • Bangkok'da hava kirliliğine ilginç çözüm17 Ocak 2019 Perşembe 12:47
  • Facebook'tan tanıştığı kadına askeri sırları açıklayan Hint asker yargılanıyor: Erotik fotoğraflarla kandırıldı16 Ocak 2019 Çarşamba 20:30
  • Pentagon: Çin Halk Kurtuluş Ordusu en modern silah sistemlerine sahip16 Ocak 2019 Çarşamba 20:18
  • Evinin önünde bulduğu timsahı eve alarak selfie çekti (video)16 Ocak 2019 Çarşamba 16:37
  • Facebook'tan tanıştığı kadına askeri sırları açıklayan asker yargılanıyor: Erotik fotoğraflarla kandırıldı16 Ocak 2019 Çarşamba 15:21
  • Tayland'da tutuklanan 'seks guruları' ülkelerine gönderilecek16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55
  • Çin'den Kanada vatandaşı için idam kararı14 Ocak 2019 Pazartesi 20:58
  • Aracını çekicinin üstünden kaçırdı (video)14 Ocak 2019 Pazartesi 17:32
  • Filipinler saygısız davranan 133 yabancıyı ülkeye sokmadı13 Ocak 2019 Pazar 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti