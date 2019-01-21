Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı: 10 kişi hayatını kaybetti (video)

Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden geçen iki geminin alev aldığı belirtildi. Gemilerin mürettebatı arasında Türklerin de olduğu belirtiliyor.

Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden geçen iki geminin alev aldığı belirtildi. Gemilerin mürettebatı arasında Türklerin de olduğu belirtiliyor. Meydana gelen kazada, 2 gemide bulunan mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı Kırım açıklarında iki geminin alev aldığını açıkladı.

Bakanlık, birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunu açıkladığı gemilerde 16 Türk vatandaşının yanısıra Hindistan vatandaşlarının olduğu ve yangınla birlikte mürettabatın denize atladığını da ifade etti.

Sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerlerdeki yangının nedeninin, ön bilgilere göre birinden diğerine yakıt transferi olduğu belirtildi.

Yangın sonucunda, 2 gemide bulunan mürettebattan 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

14 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Devam eden kurtarma çalışmaları kapsamında ise, yangın sonucu denize atlamak zorunda kalan gemi mürettebatından şimdiye kadar 14 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

'TÜRK DİPLOMATLAR BİLGİLERİ NETLEŞTİRİYOR'

Öte yandan, Türkiye'nin Novorossiysk Konsolosluğu'nun Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu yaralanan Türklerle ilgili bilgileri netleştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Türk konsolosluğundan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Novorossiysk Konsolosluğu, yaralanan Türkiye vatandaşları hakkındaki bilgileri netleştiriyor" diye konuştu.