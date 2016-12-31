Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması

Serenay Sarıkaya ile gözlerden uzak birlikteliklerini devam ettiren Kerem Bursin, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Bürsin, "Böyle iyiyiz. Evlilik konularına girmeyelim" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Yakında ‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Bürsin, mağazaları turladı.

Yılbaşı gecesini arkadaşlarıyla birlikte geçireceğini belirten oyuncu, “Son günlerde ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Her şey daha iyi olsun istiyoruz. Umarım yeni yıl ülkemize güzellikler getirir” temennisinde bulundu.

“HALİMİZDEN MEMNUNUZ”

Bürsin, yeni dizisinin çekimlerinin de çok yoğun sürdüğünü belirtti. “Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Setten önce sabah 05.30’da kalkıp spora gidiyorum. Boks salonunda çekimleri yapıyoruz” diyen Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile sürpriz evlilik ihtimalini soran gazetecilere net yanıt verdi: “Öyle bir şey yok. Biz şu an halimizden gayet memnunuz. Çok çok güzel gidiyor. Evlilik konularına hiç girmeyelim”…