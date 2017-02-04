Kerem Bürsin’den şaşırtan evlilik açıklaması!

Kerem Bürsin Karaköy’de set arasında röportaj verdi!

‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu, “keyifle çekiyoruz” dedi. Aynı zamanda boks dersleri de alan Bürsin, “neredeyse 1.5 yıldır hayatım boks oldu” şeklinde konuştu.

Serenay Sarıkaya’nın yeni ‘Fi Çi Pi’ dizisi hatırlatılınca, “Çok çalışıyor. Serenay çok başarılı oyuncu” dedi ve hemen o soru geldi…

“Evlilik düşünüyor musunuz?”

Bürsin’in ise cevabı şaşırtıcıydı.

“Ya bu evlilik nedir ya. İzin verin tadını çıkaralım. Şu an anı yaşıyoruz, evlilik düşünmeye gerek yok. Gayet mutluyuz ve güzel bir ilişki. Hayırlısı diyelim…”

Yakışıklı oyuncu “Romantik misiniz?” sorusuna ise “evet” dedi.