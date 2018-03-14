“Kerhaneler davası” bugün görüşülecek

LTB tarafından ‘işletme izinleri’ olmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinden olan ve pilot dava seçilen King Night Club’ın ara emri başvurusu bugün görüşülecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan ve 22 Şubat’ta işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulan gece kulüplerinin ‘ara emri’ talebi bugün Yüksek İdare Mahkemesi’nde (YİM) görüşülecek.

YİM’in gündeminde Crazy Girl Night Club, King Night Club ve Fredoom isimli gece kulüplerinin ‘ara emri’ başvuru davaları da var.

YİM, benzer davalar olduğuna işaret ederek konuyla ilgili King Night Club’ın davasını pilot dava olarak seçmişti.

Süreç nasıl gelişmişti?

22 Şubat’ta Lefkoşa sınırlarında bulunan ve Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren “Crazy, King, Freedom ve Fly” isimli gece kulüpleri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından, işletme izinleri olmadığı gerekçesiyle mühürlenerek, faaliyetleri durdurulmuştu. Yedi gün sonra da söz konusu işletmelerin içerisindeki yatı yerlerinin de mühürleneceği belirtilmişti.

Taraflar, mahkemenin ara emri duruşmasına kadar, konsomatrislerin mağdur olmaması için belediyenin yatı evlerini kapatmayacağı, gece kulüplerinin de konsomatrisleri çalıştırmayacağına yönelik karşılıklı taahhütler alınmıştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ‘seks işçiliğinin’ yasal tanımı yapılana, çalıştırılan ya da çalışmak zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınıncaya ya da yargının bu kararı kaldırmasına yönelik emir olmadan bahsi geçen yerlerin kapalı kalacağını ve işletme izinlerinin yenilenmeyeceğini vurgulamıştı.

(kıbrıs)