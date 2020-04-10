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Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

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Durmaz, İnstagram hesabında yayınladığı bir video ile dışarı çıkan insanlara tepki göstermişti
Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

Sosyal medyaya çektiği videolarla ünlenen Kerimcan Durmaz'ın Instagram üzerinden yaptığı videolu paylaşım hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" etmek suçlamasıyla avukat Serdar Öktem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs nedeniyle ev karantinasına girmeyen ve dışarıda gezen insanlara tepki gösteren Durmaz, İnstagram hesabından bir video yayınlamıştı. Durmaz, videosunda "Bu insanlar neden sokakta? Bırak 65'i binlerce insan sokakta yürüyor, bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız. Artık eve gidin de demiyorum, çıkın dışarı, geberin. Bazılarınız gebersin, biz gençler olarak devam edelim, bunu mu istiyorsunuz" demişti.

Kerimcan Durmaz hakkında Twitter'dan "Bu sefer cezaevi yolu gözüktü sana... Mahkeme den aldığın ceza seni ıslah etmemiş belli ki... Allah seni bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullanan Avukat Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu.

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabının hikaye kısmından bir video paylaşan Kerimcan Durmaz, şunları söyledi: "Ben yaşlılara geber demedim. Ben yaşlılara bir şey olmasın diye dışarı keyfi çıkan insanlara 'geber' dedim. Bunu diyebilirim çünkü ben çok dikkat edip asla dışarı çıkmadığım için ve mecburiyetten evime yakın olmayan bir markete arabayla gitmek zorunda kaldığım için dışarıda insanları görünce de çok sinirlenip tepki gösterdim. Gösterebilirim de kusura bakmayın. Benim aile büyüklerimin hayatı söz konusu bir tek sizin ki değil. Ayrıca siz insanlara belden aşağı vururken hiç bir şey olmuyor da ben keyfi dışarı çıkan insanlara laf söylediğimde mi problem oluyor? Bu problem olacaksa da lütfen olsun hiç önemli değil. 'Dışarı çıkmayın' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor. İşe gitmek ve evine ekmek götürmek zorunda olanlara bir şey demiyorum ama keyfi dışarı çıkanlar kusura bakmayın ama çıkmayın dışarıya."

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