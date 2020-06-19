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Kerimcan Durmaz için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hapis istemi

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Kerimcan Durmaz için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hapis istemi
Kerimcan Durmaz için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hapis istemi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstündekiler başta olmak üzere herkese "Sokağa çıkın, geberin" diye tepki gösteren Kerimcan Durmaz'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Sokağa çıkın, geberin" ifadelerini kullandı

Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabında yayınladığı videoya ilişkin avukat Serdar Öktem ve vatandaşların şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

"Kimseyi aşağılamak gibi bir amacım olmadı"

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin çoğu insan tarafından tanındığını ve nasıl bir üslubunun olduğunun bilindiğini, kimseyi aşağılamak gibi bir amacı olmadığını, sadece tedbirsiz olarak sokağa çıkan insanlara serzenişte bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

6 aydan 1 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, dünyada ve ülkemizde etkileri halen devam eden Koronavirüs salgını ile etkin mücadele edildiği dönemde, şüpheli Durmaz'ın toplumun sosyal sınıf itibariyle bir kısmını oluşturan ileri yaştaki kimseleri hedef alarak, "Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz" sözleriyle alenen aşağıladığı ifade edildi.

Şüpheli Kerimcan Durmaz'ın, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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