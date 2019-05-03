Kerimcan Durmaz'a soruşturma başlatıldı

"Kerimcan Durmaz müstehcen görüntülerin kendisine ait olmadığını iddia etmişti"

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Adliyesine yapılan şikayetin ardından savcılık harekete geçti. Kerimcan Durmaz hakkında “Hayasızca hareketler bulunma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre yapılan suç duyurusunda uçak tuvaletindeki görüntünün fotoğrafı da yer aldı. Soruşturma sonunda savcılık bu suçtan iddianame hazırlarsa Kerimcan Durmaz'ın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilebilecek.

"Ben değilim" demişti

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası iddia edilen görüntünün kendisine ait olmadığını ve uygunsuz içerikli bir videoyu avukatına iletmek isterken istemeden paylaşmış olduğunu açıklamıştı. Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kerimcan Durmaz’ hakkında suç duyuruları yapılmıştı.