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Kerimcan Durmaz'dan özür videosu

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Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...
Kerimcan Durmaz'dan özür videosu

Sosyal medya hesabından paylaştığı müstehcen görüntüleri büyük tepki toplayan Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu. Durmaz, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şey izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntü büyük tepki çekmişti. Kerimcan Durmaz olayın ardından yaptığı ilk açıklamada videonun kendisine ait olmadığını, bu videonun başka bir hesaptan kendisine geldiğini ve avukatına iletmek isterken yanlışlıkla hikayeler kısmında paylaştığını belirtmişti.

 

Kerimcan Durmaz bu açıklamanın ardından sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından bir video yayınladı. Durmaz yayınladığı videoda; "Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şey izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar utanıyorum ve o kadar mahcubum ki... Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime bir çok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Tekrar herkesten bir kez daha özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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