Kerimcan Durmaz’dan yeni mastürbasyon videosu açıklaması

Fenomen Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından cinsel organını gösterdiği ve uçak tuvaletindeki mastürbasyon görüntülerini içeren videosu sızdı.

Bu skandalın ardından bir açıklama yapan Durmaz açıklamasında, “Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli gibi bir videoyu avukatıma iletmek isterken şehven ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum. Bu video içeriğine benzer şekilde tarafıma sürekli olarak farklı hesaplardan uygunsuz pek çok video ve resim gönderilmektedir. Üzülerek bildiriyorum ki, yanlışıkla paylaşılan bu video beni derinden sarsmıştır. Beni de son derece rahatsız eden bu durumda mağdur olmam sebebiyle, mesaj olarak gelen bu videonun sosyal medyada paylaşılması ile ilgili gerekli hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kerimcan Durmaz’ın skandal videosunun ardından ünlü isimlerden eleştiri yağarken Durmaz 2. açıklamayı yapmak zorunda kaldı.

Durmaz açıklamasında “Yaptığım işi ve özel hayatımı acımasızca eleştiren ve kişilik haklarıma saldırıda bulunan sanat camiasından olan kişiler başta olmak üzere tüm kanuna aykırı hareket eden üçüncü kişiler hakkında tüm yasal yollara başvuracağımı saygı ile bildiririm” dedi.