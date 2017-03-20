Kerimcan Durmaz’in, otomobilini ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı

Sosyal medya figürü Kerimcan Durmaz'ın ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı öğrenildi. Durmaz'ın bu sorumsuz davranışı büyük tepki çekti.

Sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla kısa sürede tanınan ve DJ'liğe geçiş yapan sosyal medya figürü Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz haftalarda Samsun’da bir grup saldırgan tarafından darp edilmesiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada 1 milyon 700 bin takipçisi bulunan ve sık sık otomobiliyle sürat yaparken çekiylen görüntülerini bu hesabından paylaşan Durmaz’ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.



HİÇ YAKALANMADI

İstanbul trafiğinde defalarca otomobil kullanan, otobanda hız denemeleri yapan Durmaz'ın şimdiye kadar hiç ehliyet başvurusu yapmadığı öğrenildi. Sosyal medya sayesinde tanınan şarkıcı DJ’in şu ana kadar hiç trafik kontrolüne takılmaması da dikkat çekti. Durmaz, futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi olan yakın arkadaşı Yağmur Sarıoğlu'nun milyonluk Lamborghini'siyle çekilen videolarını da paylaşmıştı.

Kerimcan Durmaz’un bu sorumsuz davranışı, “Ya bir kaza yapsaydı, birilerine fiziksel zarar verebileceği ya da ölümüne neden olacağı bir kazaya karışsaydı ne olacaktı?” sorusunun sorulmasına neden oldu.