 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,549
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Kerimcan Durmaz’in, otomobilini ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı

»
Kerimcan Durmaz’in, otomobilini ehliyetsiz kullandığı ortaya çıktı
Sosyal medya figürü Kerimcan Durmaz'ın ehliyetsiz olarak trafiğe çıktığı öğrenildi. Durmaz'ın bu sorumsuz davranışı büyük tepki çekti.

Sosyal medyada yaptığı sıra dışı paylaşımlarla kısa sürede tanınan ve DJ'liğe geçiş yapan sosyal medya figürü Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz haftalarda Samsun’da bir grup saldırgan tarafından darp edilmesiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada 1 milyon 700 bin takipçisi bulunan ve sık sık otomobiliyle sürat yaparken çekiylen görüntülerini bu hesabından paylaşan Durmaz’ın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

HİÇ YAKALANMADI
İstanbul trafiğinde defalarca otomobil kullanan, otobanda hız denemeleri yapan Durmaz'ın şimdiye kadar hiç ehliyet başvurusu yapmadığı öğrenildi. Sosyal medya sayesinde tanınan şarkıcı DJ’in şu ana kadar hiç trafik kontrolüne takılmaması da dikkat çekti. Durmaz, futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi olan yakın arkadaşı Yağmur Sarıoğlu'nun milyonluk Lamborghini'siyle çekilen videolarını da paylaşmıştı.

Kerimcan Durmaz’un bu sorumsuz davranışı, “Ya bir kaza yapsaydı, birilerine fiziksel zarar verebileceği ya da ölümüne neden olacağı bir kazaya karışsaydı ne olacaktı?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Neden erkekler kadınlardan daha az yaşıyor?19 Mart 2017 Pazar 22:00
  • Festival kampanyası: Johnnie Walker şişelerinde özel indirimler!19 Mart 2017 Pazar 19:26
  • Erkoçlar, hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi19 Mart 2017 Pazar 19:00
  • Beklenen filmin fragmanı yayınlandı!19 Mart 2017 Pazar 16:45
  • Chuck Berry hayatını kaybetti19 Mart 2017 Pazar 11:49
  • Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu18 Mart 2017 Cumartesi 22:24
  • Hormonların gücü! Bizi ne mutlu eder?18 Mart 2017 Cumartesi 20:30
  • Zengin olamamanızın sebebi bilinç altınızda yatıyor18 Mart 2017 Cumartesi 20:06
  • İnsan zihniyle ilgili hiç unutmamanız gereken 5 önemli madde18 Mart 2017 Cumartesi 19:20
  • Zeynep’ten herkesi ağlatan karar!18 Mart 2017 Cumartesi 18:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti