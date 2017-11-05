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Kerkük'te intihar saldırıları: 5 ölü, 16 yaralı

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Kerkük'te intihar saldırıları: 5 ölü, 16 yaralı
Irak'ın Kerkük kentinde bulunan bir Şii camisine art arda 2 intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan bir Şii camisine bomba yüklü motosikletlerle art arda 2 intihar saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

​Öte yandan Anadolu Ajansı, saldırıların Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam ofisini hedef aldığını aktardı.

​Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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