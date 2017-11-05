Kerkük'te intihar saldırıları: 5 ölü, 16 yaralı

Bölgedeki emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kerkük kent merkezindeki Atlas Mahallesi'nde yer alan bir Şii camisine bomba yüklü motosikletlerle art arda 2 intihar saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Öte yandan Anadolu Ajansı, saldırıların Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam ofisini hedef aldığını aktardı.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
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