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Kerkük'te kum fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.
Kerkük'te kum fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Irak'ın güney ve batı illeri başta olmak üzere birçok bölgede etkisini gösteren kum fırtınası Kerkük kentinde onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirmesine neden oldu.

Kerkük Devlet Hastanesi, kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bu kişilerden birçoğunun tıbbi müdahalelerin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

 

Kerkük'te kum fırtınası: Onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi

 

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Erbil’de uçak seferleri durduruldu.

Uluslararası Erbil Havalimanı Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, uçak seferlerinin hava koşullarının normal haline dönmesine kadar aksıya alındığını kaydedildi.

 

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