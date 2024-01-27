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KERMA Vakfı: Harcadığınız paralar havaya gitti! Çam kese böceği % 250 artı....

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Predatör böcek yönteminiz işe yaramadı, çam kese böceği % 250 oranında arttı.
KERMA Vakfı: Harcadığınız paralar havaya gitti! Çam kese böceği % 250 artı....

İşte açıklama;

Predatör böcek yönteminiz işe yaramadı, çam kese böceği % 250 oranında arttı.

Önümüzdeki dönem için havadan ilaçlama yöntemi acil ve zorunlu hale geldi.

Çam kese böceğinin kızılçam ağaçlarında yarattığı tahribatın gözler önüne serildiği bir dönemi yaşıyoruz. Ağaçlar yeşilden kızıla dönmüş durumda. Yeşil ibrelerini kaybeden çam ağaçlarında fotosentez olayı durmakta, % 60’lara varan büyüme ve artan kayıpları oluşmaktadır. Direncini kaybetmiş ve zayıflamış ağaçlar sekonder zararlı (Hasta ağaçlara, zayıflamış ağaçlara arız olur) öldürücü böcek olan kabuk böceklerinin istilasına uğrar ve ormanlarda kitle ölümlerine sebebiyet verir. İnsanlarda astım, bronşit, cilt tahrişlerine neden olur ve lenf bezlerini şişirerek komalık durumlar ortaya çıkarır. Kızılçam ağaçlarında oluşturduğu tahribat ve insanlarda oluşturduğu sağlık sorunları nedeniyle çam kese böceği ile her yıl mücadele zorunlu hale gelmektedir. Tüm bu saydığımız olgular uzun araştırmalar sonucu bilim insanlarının ortaya çıkardığı bilimsel verilerdir. Ayni şekilde çam kese böceğinin zararlarına karşı alınacak önlemler konusunda da dünyada birçok entegre mücadele yöntemleri geliştirilerek uygulanmaktadır. Böcek yoğunluğuna göre çeşitli mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak böcek popülasyonunun zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrettiği yıllarda kullanılması zorunlu hale gelen mücadele yöntemi sadece havadan biyolojik larvasit uygulaması yöntemidir. Diğer yöntemlerin hiçbiri bu şekildeki bir yoğunluğu zarar eşik değerinin altına düşürdüğü görülmemiştir. Bunun aksini iddia etmek aptallıktır.

            Ülkemizde 2020 yılından sonra havadan ilaçlama yapılmadığı için böcek popülasyonu çok artmış durumdadır. Bilimsel olarak bu yoğunluktaki bir tehlikeyi ağaçlar zarar görmeden çok kısa sürede (10-15 gün) bir anda ortadan kaldıracak mücadele yöntemi ileri dünya ülkelerinin de kullandığı havadan biyolojik larvasit uygulamasıdır. Bu şekliyle yoğunluk zarar eşik değerinin altına düşürüldükten sonra diğer mücadele yöntemleri ile devam edilmelidir.

            Bir süreden beridir bizler KEMA Vakfı olarak ve diğer sivil toplum örgütleri bu uyarıları gerek sözlü, gerekse yazılı birçok kez anlatmaya çalıştık ama hala daha anlamayanların olduğunu görmek bizleri üzmektedir. Beceriksiz yöneticiler ortaya irade koyup sorunu kökten çözmek yerine, yalan yanlış beyanlar ve açıklamalarla kamuoyu ile adeta dalga geçmektedirler. Aklın yolu birdir. Bir an evvel doğru mücadele yöntemi olan havadan mücadele yöntemine dönmelerini salık veriyoruz. Geçen yıl predatör böcek colosoma ile kuşlarla bu yoğunluktaki bir böceği bitireceğiz iddiası ile yola çıkanlar 1 yıl geçmesine karşın böceği bitirmek bir yana 200-250 misli artırmışlardır. Söylemlerinde sürekli dile getirdikleri ve ağızlarından hiç düşürmedikleri böcek colosoma (Yırtıcı böcek) ile ne kadar başarılı olunup olunamayacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek gereği doğuyor inancındayız.

            Ülkemizde çam kese böceğinin etkili olduğu orman alanı 25,000-30,000 hektar büyüklüğündedir. Colosoma böcekle mücadelenin 1 hektar alandaki durumuna baktığımızda ne kadar anlamsız işlerle uğraştığınız anlaşılacaktır düşüncesindeyiz.

            1 hektar alanda ortalama 1200 ağaç vardır. Her ağaçta ortalama 20-25 kese bulunmaktadır. Her kesede 200-250 çam kese böceği bulunduğu gerçeğinden hareketle 1 hektar alanda 7,500,000 çam kese böceği var demektir. 1 predotör böcek colosoma 1 sezonda yaklaşık 840 çam kese böceği yiyeceğine göre, 1 hektar alandaki böcekleri yemek için 9,000 civarında colosoma böcek gerekmektedir. 25,000-30,000 hektar alan için gerekli böceği siz hesaplayın. Colosoma ile bu yoğunluktaki çam kese böceğini bitirmek için ne sizin ömrümüz, ne de ağaçların ömrü yeter. Aynı şekilde bu böceğin doğamızda bulunduğuna dair bir bilgi de yoktur. Laboratuvarda üretilip doğaya salınanların ne kadarı yaşayıp ne kadarı öleceği konusunda da bir çalışma yapılmamıştır. Geçmişte doğaya salınan colosomaların hiç birine rastlanmamıştır. Harcanan paralar havaya atılmış oldu. Toplum olarak bizi idare ettiği iddiasında olanlara tekrar sesleniyoruz. Bu yoğunluktaki çam kese böceğini ne kadar colosoma ile ne kadar zamanda yok edersiniz ve hangi bütçe ile yapacağınızı kamuoyuna açıklayınız.

            İçinde bulunduğumuz mücadele döneminde sözde çam kese böceğine karşı mücadele yaptık diyebilmek için hiçbir bilimsel çalışma ortaya koymayan ilkel metotlar kullanarak, ormanda kullanıldığına dair hiçbir araştırması bulunmayan ve AB onayı da olmayan bir ilaç kullanarak yollarda şov yaparak işi geçiştirmeye çalışmaktadırlar. Harcanan paralara yazık, güzelim ormanlara yazık. 1 hektar çam ormanının yılda 30 ton oksijen ürettiği gerçeğini hatırlatarak tek bu faydalı yönü ile bile, ormanlarımızda tek bir ağacın yok olmasına izin vermemek, radikal önlemler alarak, önümüzdeki dönem için doğru mücadele yöntemi olan havadan ilaçlama yöntemi zorunlu hale gelmektedir.

            Bu amaçla derhal bir bütçe oluşturarak sorunu çözmenizi ısrarla talep ederiz

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

İlkay İlseven

Mütevelli Heyeti Başkanı

 

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