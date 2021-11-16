Kermiya’da Bir Evde Yangın Çıktı

Polis açıklamasına göre, nedeni henüz tespit edilemeyen yangın saat 20.00 sıralarında evin yatak odasında başladı.
Mehmet Demirbilek’in kaldığı dairedeki yangın sonucu yatak odasındaki dolap, yatak, komidin, halı, klima iç ünitesi ve diğer eşyalar yanarak zarar görürken, pencere de yüksek ısıdan patladı.
Yangın nedeniyle evin koridorlarının sıvaları döküldü ve tüm odalar isten zarar gördü.
itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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