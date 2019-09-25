Kermiya’da ev yangını!

Bugün saat 12:15 sıralarında, Kermiya’da Şht Münür Yusuf Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Kozok’un kalmakta olduğu ikametgahta buzdolabının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu, buzdolabı, mutfak dolapları, bir adet klimanın iç ünitesi yana

Bugün saat 12:15 sıralarında, Kermiya’da Şht Münür Yusuf Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Kozok’un kalmakta olduğu ikametgahta buzdolabının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın sonucu, buzdolabı, mutfak dolapları, bir adet klimanın iç ünitesi yanarak diğer odalar ise islenerek zarar görmüştür.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.