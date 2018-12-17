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Kerpiç ev 5 kişilik aileye mezar oluyordu !..

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Baf Kapısı Bölgesinde, Şht. Hasan Mustafa Sok. No 10 numaralı ev yoğun yağmurlardan sonra yıkıldı.
Kerpiç ev 5 kişilik aileye mezar oluyordu !..

Baf Kapısı Bölgesinde, Şht. Hasan Mustafa Sok. No 10 numaralı ev yoğun yağmurlardan sonra yıkıldı. 5 kişilik ailenin kaldığı ve Detay Gazetesinde birçok kez yıkılıyor denilerek haber konusu olan evin üst kısmı tedbir alınmaması nedeniyle çökerek aile ile mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Birçok yerinde yarıklar, tavanında da delikler oluşan iki katlı kerpiç evin, direkler ile çökmesine uzun süre engel olan aile,yoğun yağışların yarattığı tahribat sonrasında evlerinin  üst katının çökmesine engel olamadı.

EV YIKILDIM YIKILIYORUM DİYORDU.

Aile sakinlerinden Hatun Akbıçak, yapmış olduğu açıklamada, çok uzun süredir evimiz yıkılmaya yüz tutmuştu. Çatlaklar oluşan ve yıkıldım, yıkılıyorum diye bas bas bağıran evimizin yıkılacağını defalarca yetkililere bildirmiş ve bize ev göstermelerini istemiştik. Eşim rahatsız olduğu ve çalışamayacak durumda olduğundan sosyal yardım dairesinden belli bir maaş alıyoruz. Ev kiralayacak halimiz yok. Kıt kanaat ancak geçiniyoruz dedi.

ALLAH BİZE ACIDI

Hatun Akbıçak açıklamasına devamla, yarıklar oluşan ve duvarlarını direkler ile güçlendirdiğimiz evimizin üst kısmı çöktü. Zaten daha önce de damın belli bölümü çökmüş ve oluşan küçük delikten yıldızları görüyorduk. Ancak bu defa üst taraf tam çökerek, yıkıldı. Allah beni ve 3 çocuğum ile eşimi acıdı ifadesinde bulundu.

MEHMET HARMANCI BİZİ PANSİYONA YERLEŞTİRDİ

Evim yıkıldıktan sonra Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, bizi bir pansiyona yerleştirdi. Pansiyon paramızı da öder. Allah razı olsun, bize ev bulmak için araştırır. Vakıflar idaresi de ev bulalım kirasını ödeyeceğini söyledi. Hepsinden Allah razı olsun diyen Hatun Akbıçak, gördüğünüz gibi eşyalarım hep döküm saçım kaldı. Bu kış kıyamet günde çocuklarım ile soğukta kaldık. Pansiyonda ailece kaç günde kalabiliriz. Devlet bize sahip çıkarsa çok sevineceğiz dedi.

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