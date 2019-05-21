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Kervansaray Halk Plajı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı

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Girne Belediyesi’ne ait Kervansaray Halk Plajı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı.
Kervansaray Halk Plajı yeniden düzenlenerek hizmete açıldı

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, halk tarafından gösterilen yoğun ilgiye cevap verebilmek için 4 adet yeni soyunma odası ve duş yapıldığı; yeni suni çim alan hazırlandığı ve kumsalda yapılan düzenleme sonucu yatak sayısı 250’ye çıkarıldığı belirtildi.

 

Açıklamaya göre, Plajda ayrıca engelliler için araç park yeri, denize ulaşabilecekleri patika ve kumsalda özel alan bulunuyor.

 

Engelli bireylerin rahatça kullanabilecekleri duşların yanı sıra engelliler için özel tuvaletin yer aldığı plajda restorana, tuvalet ve duşlara ulaşabilecekleri güzergah var. Engelli bireylere girişte ücret alınmıyor.

 

Boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve koruma kontrol tedbirlerinin uygulanması amacıyla, ilk yardım ve cankurtaran malzemeleriyle birlikte cankurtaran kulesi bulunan plajda, vatandaşın yüzme alanı güvenliğinin sağlanması amacıyla denizde şamandıralarla ayrılan özel alan da  yer alıyor.

 

GÜNGÖRDÜ

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, düzeni ve temizliğiyle büyük ilgi gören Kervansaray Halk Plajı’nda artan talebi karşılamak için bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

 

Güngördü, geçtiğimiz yıllarda Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı da hizmete koyduklarını hatırlatarak, halkın denizle buluşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

 

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