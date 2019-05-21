Kervansaray Plajı faaliyete başladı

Halk tarafından gösterilen yoğun ilgiye cevap verebilmek adına Girne'deki Kervansaray Plajı'nda bazı düzenlemeler yapıldı.

Girne Belediyesi’ne ait Kervansaray Halk Plajı yeniden düzenlenerek faaliyete başladı. Halk tarafından gösterilen yoğun ilgiye cevap verebilmek için yapılan çalışmalar kapsamında, 4 adet yeni soyunma odası ve duş yapıldı. Yeni suni çim alan hazırlandı ve kumsalda yapılan düzenleme sonucu yatak sayısı 250 oldu.

ENGELLİ BİREYLER UNUTULMADI

Plajda ayrıca engelliler için araç park yeri, denize ulaşabilecekleri patika ve kumsalda özel alan bulunuyor. Engelli bireylerin rahatça kullanabilecekleri duşların yanı sıra engelliler için özel tuvaletin yer aldığı plajda restorana, tuvalet ve duşlara ulaşabilecekleri güzergah var. Engelli bireylere girişte ücret alınmıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi ve koruma kontrol tedbirlerinin uygulanması amacıyla, ilk yardım ve cankurtaran malzemeleriyle birlikte cankurtaran kulesi bulunan plajda, vatandaşın yüzme alanı güvenliğinin sağlanması amacıyla denizde şamandıralarla ayrılan özel alan yer alıyor.

“HALKIN DENİZLE BULUŞMASINI SAĞLIYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzeni ve temizliğiyle büyük ilgi gören Kervansaray Halk Plajı’nda artan talebi karşılamak için bazı düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, geçtiğimiz yıllarda Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’na da hizmete koyduklarını hatırlatarak, halkın denizle buluşması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.