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Kervansaray ve Mare Monte plajları halkındır!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, “Kervansaray ve Mare Monte Plajları halkındır” diyerek, partili, partisiz belediye ayrımı gözetmeksizin doğru yürütülecek her türlü mücadeleye destek vermeye devam edeceğini kaydetti.
Kervansaray ve Mare Monte plajları halkındır!

CTP Girne İlçesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “hükümetin, Girne sahil şeridinde son derece kısıtlı sayıda kalan halk plajlarını elden çıkarma girişimlerine son hızla devam ettiği” iddia edildi.

“Kısa bir süre önce Mare Monte Plajı’nın da dahil olduğu 302 dönümlük arazinin yeniden kiralanmasıyla ilgili olarak alınan Bakanlar Kurulu kararının ardından, Kervansaray plajında 1987 yılından beridir Girne Belediyesi’nin kullanımında olan parselin özel bir şirketin kullanımına verilmesi ile ilgili olarak da Bakanlar Kurulu kararı alındığı bilgisine ulaşıldığı” ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Her ne kadar ilgili Bakanlar Kurulu kararında özel bir şahsa devri öngörülen parselin referans numarası yanlış yazılmış olduğundan karar hukuken bir geçerlilik taşımasa da, bu girişim kamusal alanlara hükümet eliyle yapılan yeni bir saldırıyı daha deşifre etmiş oldu.”

“Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un dün hukuka aykırı karara karşı her türlü mücadeleyi vereceğini ve plajın halkın elinden alınmasına asla izin vermeyeceğini duyurduğuna” işaret edilen açıklamada, CTP Girne İlçesi’nin bu iradeyi paylaştığı ve belediyenin bu kararlı tutumunun destekçisi olduğu belirtildi.

İlerleyen günlerde Girne Belediyesi öncülüğünde sürdürülecek eylemlilik de dahil tüm süreçlerin en aktif katılımcısı olunacağı ifade edilen açıklamada, “Göreve başladığından beri kamusal alanlara halk adına sahip çıkma mücadelesi veren Belediye Başkanımız Sayın Şenkul’un dünkü mücadele çağrısına parti farkı gözetmeksizin tüm Girne halkının destek vereceğine inancımız tamdır” denildi.

Benzer biçimde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nin Mare Monte kararına karşı başlattığı hukuki mücadele ve eylem sürecinin de destekçisi olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“CTP Girne İlçesi Mare Monte’de plajın halkın kullanımına kapatılması sonucunu doğuracak her türlü girişimin karşısındadır. Bu amaçla sürecin başından beridir gerek Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis üyelerimiz, gerekse bölge örgütlerimiz vasıtasıyla aktif bir mücadele içerisinde olduğumuzu, nitekim belediye meclisinin mücadele kararının CTP’li üyelerin yönlendirme ve desteğiyle alınmış olduğunu kamuoyuyla paylaşırız.”

Bundan sonra atılacak adımların doğru hedeflere yönelik sürdürülmesinin takipçisi olunacağı ifade edilen açıklamada, “Kervansaray ve Mare Monte Plajları halkındır. Bu husus tüm sahillerimizde olduğu gibi Anayasal güvence altındadır” denildi.

“Halkın kullanımına açık kamusal alanların sayısının artırılması gerekirken, tam tersine elde kalan ender alanların da elden çıkarılmaya çalışılmasının asla sineye çekilmeyeceği” belirtilen açıklamada, CTP Girne İlçesi’nin, partili, partisiz belediye ayrımı gözetmeksizin doğru yürütülecek her türlü mücadeleye destek vermeye devam edeceği kaydedildi ve halka, mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

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