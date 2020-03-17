KES Başkanı Atakan: “Tedbirleri daha da artırın”

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, hükümete alınan tedbirleri daha da artırması çağrısında bulundu.

Atakan yazılı açıklamasında, insan sağlığından, hayatından başka hiçbir şeyin önemli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Sakın ola ve asla, vaka sayısı azdır diye bir yanılgıya düşmeyiniz; çünkü vaka sayısı, nüfusla alakalı bir durumdur.

Bakanlar Kurulu olarak hemen ve ivedi olarak açıklamış olduğunuz iş yerlerinde her türlü tedbir alındıktan sonra insanlarımızın acil ve zaruri olmadıkça sokağa çıkmamalarını veya ihtiyaçların oluşturulacak ekipler tarafından karşılanmasını, bunun yanında görevli olmayanlar haricinde sokağa çıkanlar için de yasal işlem başlatacağınızı açıklamanızı talep ediyoruz.

Demokratik olma zamanı değildir; çünkü bu ülkede bilinçsiz olan bir çok insan yaşıyor ve bu virüsü bizlere taşıyor.”