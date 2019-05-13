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KES, eski KTHY çalışanlarının prim borçlarının yatırılmamış olmasını eleştirdi

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KES, KTHY binasının satışından elde edilen gelirin bir kısmı ile eski KTHY çalışanlarının yatırılmamış İhtiyat Sandığı prim borçlarının yatırılması yönündeki mahkeme kararının üzerinden 67 gün geçmesine karşın kararın uygulanmadığını belirtti.
KES, eski KTHY çalışanlarının prim borçlarının yatırılmamış olmasını eleştirdi

KES Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin en önemli kurumlarının başında gelen Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın  “siyasilerin basiretsizliği”  yüzünden bir gecede  kapatıldığını, çalışanlarının  sokağa atılıp  yıllarca işsiz bırakıldığını, emeğinden başka hiçbir suçu olmayan çalışanların Özelleştirme Yasası adı altında asgari ücretle kamuya istihdam edildiğini belirtti.

Şimdi de mahkeme kararına uyulmadığını ifade eden Atakan, 6 Mart 2019 tarihinde toplanan kaza mahkemesinin  bina satışından elde edilen  23 milyonun  46/98 sayılı yasa tahtında Maliye Bakanlığına yatırılması ve 15 milyonunun da çalışanların yatırılmayan İhtiyat Sandığı prim borçlarına yatırılması için emir verdiğini hatırlatarak, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın önce nisan sonu sonra mayısın ilk haftasında yatırılacağı sözünü vermesine rağmen bu sözü tutmadığını,  Başbakan Tufan Erhürman’ın da olanlara seyirci kaldığını iddia etti.

Atakan, “Bugün 13 Mayıs 2019. Mahkemenin  emir verdiği tarihin üzerinden tam tamına 67 gün geçti. Daha geçtiğimiz aylarda mahkemenin verdiği kararı gecikmeli uyguladığı için İskele Kaymakamı 2 ay hapis yattı bu ülkede. Şimdi siz yasa koyucular mahkemenin verdiği karara uymuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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