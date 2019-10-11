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KES, Geriye Kalan CAS çalışanlarının da istihdam edilmesini istedi

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Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES), 2018 yılında 18 CAS çalışanının istihdam edildiğini hatırlatarak, geride kalan CAS çalışanlarının istihdamının da sağlanmasını istedi.
KES, Geriye Kalan CAS çalışanlarının da istihdam edilmesini istedi

KES Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, “devletin bütün organlarının içinde olduğu, hükümetler tarafından yönetilen, kurultay hesaplarına istihdam yapılan” CAS için ‘Fasıl 113’e göre kuruldu  özel şirkettir’ denildiğini belirterek bunu eleştirdi.

KTHY ve Eti’nin ardından CAS’ın geldiğini ancak CAS’daki durumun çok daha vahim olduğunu belirten Atakan, Tufan Erhürman’ın, başbakanlığı döneminde 2018 yılında CAS çalışanlarının istihdam edileceğine dair söz verdiğini belirterek, Erhürman görevde olmasa bile devlette devamlılığın esas olduğunu kaydetti.

Atakan, o dönemde CAS çalışanlarının istihdamına olumlu bakan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ise bugün tavır değiştirdiğini savunarak eleştirdi.

Atakan açıklamasında, “Devlete ait bir şirketi hükümetlerin atadığı beceriksizler bu noktaya getirirse yapılacak olan bellidir. Ortada bir yasa vardır ve bu yasa KTHY, ETİ ve birinci CAS mağdurlarına uygulanmıştır. Kimsenin tekelinde veya iki dudağı arasında olamaz. Üstelik bu insanlardan 18 tanesi istihdam edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar’ın “devletin başındakiler siyasi görüşü ne olursa olsun, herkese sahip çıkmak zorundadır” söylemi bulunduğunu belirten Atakan, “Bir baba iki çocuğundan birine bakar, diğerini sokağa atar mı? Şu anda CAS’ta yaşanan gerçek bire bir tam da öyledir. Dolayısı ile Sayın Başbakan  size düşen görev, bu anormal durumu ortadan kaldırmak ve geride kalan  çalışanların istihdamını en erken zamanda yapmaktır. “ dedi.

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