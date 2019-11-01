KES: “Huzur ve güven istiyoruz”

Atakan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “geçtiğimiz günlerde gazetenin birinde ‘Polis Kaçaklara Göz Açtırmıyor’ başlıklı bir haber paylaşıldı. Haberi okuyunca gerçekten öyle midir diye kendi kendimize sorduk” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası yönetim kurulu ve üyeleri olarak, bu konuda üzerlerine düşen bir görev var ise yapmaya hazır olduklarını belirten Atakan, “Özellikle polisimizi, Çalışma Bakanlığımızı ve İçişleri Bakanlığımızı lokomotif olmaya davet ederiz” dedi.