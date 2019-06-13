KES: “ Sucuoğlu, yasal olmayan ve savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan değildir”

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, eski bir KTHY çalışanının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında özel kalem müdürü olarak atandığı yönünde basında yer alan iddialara tepki gösterdi.



Atakan, yazılı açıklamasında “İlgili Bakan Sayın Faiz Sucuoğlu daha önce yapmış olduğu bakanlık döneminde dürüstlüğü ve yasalara uyumu ile öne çıkmıştır. Dolayısı ile yasal olmayan ve Savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan ve insan değildir” dedi.



KTHY ve Eti’nin devlet yöneticilerinin “basiretsizliği” nedeniyle kapatıldığını ve emeğinden başka hiçbir şeyi olmayan insanların sokağa atıldığını ileri süren Atakan, bazı basın mensuplarını ve bir sendika başkanını “Özelleştirme Yasasından istihdam edilenler terfi alamaz, ilerleyemez” diye telaş sardığını kaydetti.



Ülkedeki insan potansiyelinin ancak bu kadar göz ardı edilebileceğini belitten Atakan, şu ifadeleri kullandı:



“Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde bu durumun düzelmesi ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmaya çalışılmış, ancak hükümetin ömrü yetmemişti. Mevcut hükümetin veya herhangi bir bakanın henüz böyle bir çalışması olmadığını da herkesin bilmesinde fayda vardır.



Son günlerde basında eski KTHY çalışanı bir üyemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında özel kalem müdürü olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. İlgili Bakan Faiz Sucuoğlu daha önce yapmış olduğu bakanlık döneminde dürüstlüğü ve yasalara uyumu ile öne çıkmıştır. Dolayısı ile yasal olmayan ve savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan ve insan değildir. Rahat olunuz.

Sendika olarak bu kadar tecrübeli ve deneyimli basın mensuplarından bir ricamız olacak. Dedikodularla hareket etmeyiniz, geliniz birlikte güçlü kalemlerinizle göz ardı edilen bu insan potansiyelinin önünü açalım.”