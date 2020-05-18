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KES: Virüse Karşı Mücadele Bitmedi

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KES: Virüse Karşı Mücadele Bitmedi
KES: Virüse Karşı Mücadele Bitmedi

Kamu Emekçileri Sendikası (KES), Covid-19 olarak isimlendiren virüse karşı mücadelenin bitmediğini, hastalığın aşısı veya ilacı veya herhangi bir çaresinin bulunamadığını belirtti.

KES Başkanı Buran Atakan yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık iki aydan beri Kıbrıs Türk halkının dünyayı saran bu virüsle, en tepeden tırnağa kadar çok büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

“Halkımızın duyarlılığı ve kendini izole etmesi takdire şayandır” ifadelerini kullanan Atakan, özellikle sağlık çalışanlarının yaptığı fedakârlığın tarih kitaplarına girecek kadar değerli olduğunu ifade etti ve sendika olarak kutlayıp saygı ile selamladıklarını bildirdi.

Kıbrıs Türk halkının, sağlık sisteminin çok iyi olmadığını bildiği için, vaka sayısının artmaması ve çaresizlik yaşanmaması için kendini maksimum düzeyde izole ettiğini kaydeden Atakan, normalleşmenin başladığı bu günlerde halkın yine çok bilinçli ve duyarlı hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Atakan açıklamasında “Olası yaşanacak ikinci bir dalgada vaka sayısının artması demek yetersiz olan sağlık sisteminin çökmesi demektir. Ailelerimizi çocuklarımızı büyüklerimizi düşünerek hareket edelim. Güzel adamızda yaşamaya devam edelim.” ifadelerine yer verdi.

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