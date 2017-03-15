 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.526
  • Altın 144,885
  • Dolar 3,7418
  • Euro 3,9794
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

"Kesin dönüş yapanların bilgisiz olması kendilerinin sorunu değil, devletin sorunu"

»
"Kesin dönüş yapanların bilgisiz olması kendilerinin sorunu değil, devletin sorunu"
Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Güney Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Rumların sorunlarıyla ilgili bir toplantı düzenledi.

Haravgi gazetesi, Fotiu’nun toplantıda, dış Rumlar ve Güney Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Rumlar için bir merkez oluşturulmasının kararlaştırıldığını söylediğini yazdı.

Toplantıda, kesin dönüş yapanların, ödenekler, haklar, yasalar ve tüzüklerle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin de kararlaştırıldığını belirten Fotiu, bu kişilerin bilgisiz olmalarının kendilerinin değil, devletin sorunu olduğunu; bu bilgilendirmeyi sağlamak için de birtakım faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Habere göre Fotiu, kesin dönüş yapan Rumlar ile dış Rumların en çok mevduatların traşlanmasından şikayetçi olduklarını da söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 4’üncü Doğu Akdeniz Doğal Gaz Konferansı Güney Lefkoşa’da yapılıyor14 Mart 2017 Salı 10:34
  • Yoksulluk kadınları vuruyor14 Mart 2017 Salı 10:33
  • Güney Kıbrıs ile Mısır arasında ortak arama-kurtarma tatbikatı yapıldı14 Mart 2017 Salı 10:32
  • Güney Kıbrıs’ta barajlar dolmadı14 Mart 2017 Salı 10:27
  • Ticari denge açığı14 Mart 2017 Salı 10:27
  • Rum polisi ve gümrük personeli KKTC’den getirildiği öne sürülen tütün ve sigara ele geçirdi13 Mart 2017 Pazartesi 10:57
  • Uyuşturucu suçları nedeniyle 767 yıl ceza verildi13 Mart 2017 Pazartesi 10:56
  • “Bunun için herkesin ciddiyet, kararlılık ve sıkı çalışma ortaya koyması gerek"13 Mart 2017 Pazartesi 10:54
  • Lillikas’ın adaylığı parti tarafından onaylandı13 Mart 2017 Pazartesi 10:52
  • Hacidimitriu Liderlere Müzakere Masasında Dönmeleri Çağrısında Bulundu12 Mart 2017 Pazar 11:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti