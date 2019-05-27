Kesin sonuçlar açıklandı.. Brüksel'e gidecek işte o 6 vekil...

Avrupa Parlamentosu'nda görev yapacak milletvekillerini seçmek amacıyla dün Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerin sonuçları açıklandı.
Rum haber kaynaklarına göre, DİSİ'den Leftheris Hristoforu, Lukas Furlas; AEL'den Niyazi Kızılyürek, Yorgos Georgiu; DİKO'dan Kostas Mavridis; EDEK''ten Dimitris Papadakis seçildi.
Resmi sonuçlara göre, dünkü AP seçimlerinde DİSİ yüzde 29.02, AKEL yüzde 27.49, DİKO yüzde 13.8, EDEK yüzde 10.58, ELAM yüzde 8.25, DİPA yüzde 3,8, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar yüzde 3.3, Yasemin Hareketi yüzde 1.70, Hayvan Hakları Partisi yüzde 0.79 oy aldı.
6 bine yakın Kıbrıslı Türk'ün oy kullandığı seçimlerde kazananlar arasında yer alan akademisyen, yazar Niyazi Kızılyürek AP'taki ilk Kıbrıslı Türk olacak.
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