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Kesinleşen asgari ücret Resmi Gazete’de

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Kesinleşen asgari ücret Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kesinleşen asgari ücret Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun nihai kararının, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret olarak Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu dün asgari ücrete itirazları değerlendirmek üzere toplanmış ancak rakam aynı kalmıştı.

Toplantıda asgari ücret için yapılan oylamaya, devlet tarafı beş, işveren tarafı üç evet oyu verirken, işçi tarafı toplantıyı terk etmişti.

Buna göre asgari ücret 1 Ocak tarihinden itibaren brüt; saatlik 250,78 TL, günlük 2 bin 6.26 TL, haftalık 10 bin 31.30 TL, aylık 43 bin 469.00 TL olarak kabul edilmişti.

Aylık net asgari ücret ise 37 bin 818 TL olarak uygulanacak.

Ayrıca yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisi de oy çokluğuyla onaylanmıştı.

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