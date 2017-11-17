“Kesinlikle pes etmeyeceğiz”

Detay Gazetesi'nin 17.11.2017 tarihli manşeti şöyle;

“BU İŞ ÇIĞRINDAN ÇIKTI”

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği BaşkanıHidayet Ağören, diyetiysen olmayan kişilerin spor ve güzellik salonlarında diyet yazdığını ifade ederek, “İnsanların sağlığıyla oynuyor, mesleki sınırlarımızı gasp ediyorlar. Yetkililer önlem almalı. Bu iş çığırından çıktı” dedi.

“KAPATMA KARARI ALINMADI”

Söz konusu spor salonları konusunda Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını, bakanlığın da Spor Dairesi’ne yazı yazdığını anlatan Ağören, şikayette bulundukları yerlerle ilgili herhangi bir kapatma kararı alınmadığından yakındı. Ağören, polise şikayette bulunduklarını dile getirdi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) Başkanı Hidayet Ağören, diyetiysen olmayan kişilerin spor ve güzellik salonlarında diyet yazdığını ifade ederek, “İnsanların sağlığıyla oynuyor, mesleki sınırlarımızı gasp ediyorlar. Yetkililer önlem almalı. Bu iş çığırından çıktı” dedi.

Bu konuda, 3 spor salonu hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Ağören, diyet yazma yetkisi olmadığı halde diyet yazan 1 beslenme danışmanı ve Diyetisyenler Birliği Yasası’na aykırı davranarak, birliğe üye olmadan diyetisyenlik yapan 1 diyetisyeni de polise bildirdiklerini söyledi.

Vücut geliştirmenin ülkede bir merak haline geldiğini belirten Ağören, “Spor salonlarında bir sürü ilaçlar dönüyor. Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi bu konuda önlem almalı” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun sağlıklı beslenmediğini de vurgulayan Hidayet Ağören, “Çok az insan beslenmeyi doğru kişiden öğreniyor” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Uzman Diyetisyen Hidayet Ağören, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

“HIZLI KİLO VERMEK İSTEYENLERE DÜŞÜK KALORİLİ, VÜCUT GELİŞTİRMEK İSTEYENLERE YÜKSEK PROTEİNLİ BESLENME PROGRAMLARI YAZIYORLAR”

“En büyük problemlerimizden biri, diyet programlarının yazıldığı spor salonları” diyen Ağören, diyetisyen olmayan kişilerin hızlı kilo vermek isteyenlere düşük kalorili, vücut geliştirmek isteyenlere de yüksek proteinli beslenme programları yazdığını kaydetti.

“GERİLEMEK YERİNE DAHA DA CESARETLE İNSANLARIN ELİNE LİSTELER VERİYORLAR”

Söz konusu spor salonları konusunda Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını, bakanlığın da Spor Dairesi’ne yazı yazdığını anlatan Ağören, “Bize verilen bilgi spor salonlarının uyarıldığı yönünde. Ancak bu kişiler gerilemek yerine daha da cesaretle insanların eline listeler veriyor” dedi.

Diyetisyenler Birliği olarak üyelerinin haklarını korumakla yükümlü olduklarını dile getiren Hidayet Ağören, bu sorunun resmi yollardan çözülmesi için beklediklerini, ancak sorun çözülmeyince polise başvurduklarını aktardı.

Ağören, kanıt niteliğindeki beslenme listelerini polise sunduklarını anlatarak, 3 spor salonu hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını, diyet yazma yetkisi olmadığı halde diyet yazan 1 beslenme danışmanı ve Diyetisyenler Birliği Yasası’na aykırı davranarak birliğe üye olmadan diyetisyenlik yapan 1 diyetisyeni de polise bildirdiklerini söyledi.

“SÜRECİ İZLİYORUZ. KESİNLİKLE PES ETMEYECEĞİZ”

Hidayet Ağören, “Bu yeni bir olay. Avukatımız aracılığıyla süreci izliyoruz. Şimdiye kadar şikayette bulunduğumuz yerlerle ilgili herhangi bir kapatma kararı alınmadı, ama kesinlikle pes etmeyeceğiz” dedi.

Bu kişilerin, sosyal medya üzerinden de beslenme konusunda yanlış bilgiler yaydığını kaydeden Ağören, “Beslenme konusunda herkes nedense bir şeyler konuşmaya, yapmaya çabalıyor” ifadesine yer verdi.

Diyetisyen olabilmek için herhangi bir sağlık bilimleri fakültesinin beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olunması gerektiğini vurgulayan Ağören, bu eğitimi almayanların diyet programı yazamayacağını vurguladı.

“KİŞİ BESLENME PROGRAMI ALACAKSA DİYETİSYENDEN ALMALI”

“Kişi beslenme programı alacaksa diyetisyenden almalı” uyarısında bulunan Ağören, “Sağlıksız beslenme kişiye birden bire zarar vermeyebilir ama uzun süreçte nörolojik, böbrek, karaciğer hastalıklarına neden olabilir” dedi.

“ÇOK AZ İNSAN BESLENMEYİ DOĞRU KİŞİDEN ÖĞRENİYOR”

“Sağlıklı beslenmiyoruz. Çok az insan beslenmeyi doğru kişiden öğreniyor” diyen Ağören, insan sağlığını korumak için ayda verilecek maksimum kilonun 4 olduğunu belirtti.

Ağören, “Hedefiniz; verdiğiniz kiloyu korumaksa ideal olan haftada yarım, maksimum 1 kilo verilmesidir. Bu süreçte yaşam boyunca sürdürebilecek beslenme alışkanlığı kazanılması ise en önemlisidir” şeklinde konuştu.

“VÜCUT GELİŞTİRME MERAK HALİNE GELDİ. SPOR SALONLARINDA BİR SÜRÜ İLAÇLAR DÖNÜYOR”

Vücut geliştirmenin ülkede bir merak haline geldiğini kaydeden Ağören, “Bu alandaki tek sorunumuz, sadece gıda takviyesi ya da protein tozu değil. Spor salonlarında insanlara steroidler, hormon ilaçları veriliyor. Yani spor salonlarında bir sürü ilaçlar dönüyor. Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi bu konuda önlem almalı” dedi.

(PROTEİN TOZLARI) “GEREKTİĞİNDE DİYETİSYENLER DE ÖNEREBİLİR”

Protein tozları kullanımı konusunda da bilgi veren Hidayet Ağören, “Diyetisyenler, profesyonel sporculara beslenmeyle alabileceği kadar proteini verir, tamamlayamayacağı kısım için de protein tozu önerir. Sağlık ve tarım bakanlıkları tarafından onaylanan bir ürünse diyetisyenler de gerektiğinde protein tozu verebilir” ifadesine yer verdi

Kendilerine, ‘diyetisyenler sporcu beslenmesinde yetersiz’ şeklinde eleştiriler yönetildiğini belirten Ağören, “Bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Diyetisyenlerin, spor yapanların diyetini de düzenlediğini söyleyen ve her zaman gelişimden yana olduklarını vurgulayan Hidayet Ağören, vücut geliştirme ve “fitness” dalları için spor diyetisyenliği kursu düzenleyeceklerini de söyledi.

Ağören, kursun Türkiye’den ve KKTC’den uzmanların, bu alanda çalışan meslektaşlarının katılımı ve desteğiyle 8 ve 9 Aralık’ta olacağını kaydetti.

AĞÖREN’DEN BASINA ÇAĞRI: “BESLENME KONUSUNDAKİ BİLGİYİ BİZDEN TALEP EDİN”

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören konuşmasının devamında basına da çağrı yaptı. Bu işin uzmanı olmayan kişilerin; televizyonda, radyoda beslenmeyi konuştuğunu, gazetede, internette beslenmeyle ilgili yazdığını belirten Ağören , “Kimi ‘ekmek’, kimi ‘meyve zararlı’ diyor. ‘Şu zararlıdır, bu zararlıdır’ deyip, insanların kafasını karıştırmak kolay. Bırakın bu işi uzmanları konuşsun. Bu nedenle basın mensuplarından ricamız beslenmeyle ilgili bilgileri diyetisyenlerden talep etmeleri. Zaten bu konuda bilgi vermeye gönüllü birçok meslektaşımız var” dedi.

“İNSAN SAĞLIĞI EN ÖNEMLİ NOKTA”

Konuşmasının sonunda meslektaşlarına da çağrı yapan Ağören, “Diyetisyenler; insan sağlığının en önemli nokta olduğunu unutmadan diyet tedavisi vermeli, etik kurallara uymalı, haksız rekabete yol açmamalıdır” dedi.